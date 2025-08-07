২৬ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া

কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আরও ২৬ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। গত মঙ্গলবার বিমানবন্দরের ১ নম্বর টার্মিনাল দিয়ে দেশটিতে প্রবেশের চেষ্টাকালে তাদেরকে ফেরত পাঠায় সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা সংস্থা (একেপিএস)। গতকাল দেশটির রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বারনামার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। একেপিএস-এর এক বিবৃতিতে বলা হয়, তাদের ভ্রমণ পূর্বপরিকল্পিতভাবে সাজানো ছিল। তাদের সহায়তায় কিছু তৃতীয় পক্ষ সক্রিয় ছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বিমানবন্দরের ১ নম্বর টার্মিনালের আন্তর্জাতিক আগমন গেট এলাকায় পৌঁছানো মাত্রই তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে মনিটরিং ইউনিটের সদস্যরা। এরপর সঙ্গে সঙ্গে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাদের একেপিএস অপারেশন অফিসে নিয়ে যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, তারা মালয়েশিয়ায় প্রবেশের জন্য নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হন এবং তাদের ভ্রমণ উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহজনক ও অসঙ্গতিপূর্ণ।
যাচাইবাছাই শেষে একেপিএস কর্তৃপক্ষ তাদেরকে দেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। পরবর্তী ফ্লাইটেই তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হয়।
এর আগে, গত জুলাই মাসে দুই দফায় বিমানবন্দর থেকে ২১৯ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠায় মালয়েশিয়া। সে সময় তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শর্তাবলি পূরণে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ করেছিল একেপিএস।