খেলছেন না সিনসিনাতি ওপেনে

উইম্বলডনের সেমিফাইনালে ইয়ানিক সিনারের কাছে হারের পর এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ খেলেননি নোভাক জকোভিচ। এদিকে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে শুরু হতে যাচ্ছে বছরের শেষ গ্র্যান্ডস্লাম ইউএস ওপেন। এর প্রস্তুতি হিসেবে এটিপি টুর্নামেন্ট সিনসিনাতি ওপেনে খেলার কথা ছিল। কিন্তু এ সপ্তাহেই শুরু হতে যাওয়া এটিপি সিনসিনাতি মাস্টার্স থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন ২০০৫ সালে প্রথমবার এখানে খেলা জকোভিচ।
এমন পরিস্থিতিতে ইউএস ওপেনের আগে আর কোনো ম্যাচ খেলারও সম্ভাবনা নেই বললেই চলে ২৪টি গ্র্যান্ডস্লাম জয়ীর। এদিকে বিশ্রামের কারণে জকোভিচ ও কার্লোস আলকারাজের মতো এটিপি টরেন্টো মাস্টার্স থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন শীর্ষ তারকা ও সম্প্রতি উইম্বলডন জয়ী সিনার।