ঢাকনাবিহীন ড্রেন যেন মরণফাঁদ

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ঢাকনাবিহীন ড্রেন যেন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। সড়ক কিংবা মহাসড়কে ড্রেনের ওপর ঢাকনা না থাকায় প্রতিনিয়ত ঘটছে হতাহতের ঘটনা।
সরেজিমন ঘুরে জানা যায়, টঙ্গী বাজার, আরিচপুর, বউবাজার, শিলমনু, মরকুন, দত্তপাড়া, আউচপাড়া, গাজীপুরা, বড়বাড়ি, গাছা, পূবাইল, গাজীপুর সদর, সালনা, কাশিমপুর, কোনাবাড়ীসহ বিভিন্ন এলাকায় সড়ক ও শাখা সড়কের অসংখ্য স্থানে ড্রেনের ঢাকনা (স্ল্যাব) নেই। সংস্কারের অভাবে বছরের পর বছর মানুষের ভোগান্তিতে দিন কাটছে। সম্প্রতি টঙ্গী বাজার এলাকায় ঢাকনাহীন রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে আহত হন সিরাজুল ইসলাম। টঙ্গী আরিচপুর এলাকায় সিহাব নামে এক যুবক আহত হন। এমন চিত্র নগরজুড়ে। এ ছাড়া গত রবিবার রাতে টঙ্গী হোসেন মার্কেট এলাকায় ঢাকা ইম্পেরিয়াল হাসপাতালের সামনে বিআরটিএ প্রকল্পের ঢাকনাবিহীন ম্যানহোলে পড়ে ফারিয়া তাসনিম জ্যোতি নামে এক নারীর মৃত্যু হয়। ঢাকনাবিহীন ম্যানহোলের কারণে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে। স্থানীয় বাসিন্দা বিথী আক্তার বলেন, ঢাকা ইম্পেরিয়াল হাসপাতালের সামনে বেশ কিছু স্থানে ঢাকনাবিহীন ড্রেন রয়েছে। এই হাসপাতালে আসা এবং পথচারী অনেকেই ড্রেনে পড়ে গুরুতর আহত হচ্ছেন। এ ব্যাপারে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (টঙ্গী জোন) জহিরুল ইসলাম বলেন, রাস্তা, ড্রেন নির্মাণসহ সংস্কারে বেশ কিছু টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। এসব কাজ শুরু হলে অনেক জায়গায় এর সমাধান মিলবে।