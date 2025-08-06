সাতসকালে নোয়াখালীতে মাইক্রোবাস খালে পড়ে নিহত ৭

নোয়াখালী বেগমগঞ্জ উপজেলায় প্রবাস থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাইক্রোবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে একই পরিবারের ৭ জন নিহত হয়েছে।
আজ ভোরে চৌমুহনী-লক্ষীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের জগদিশপুরে এ ঘটনা ঘটে। নিহতদের সবাই নারী ও শিশু।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, লক্ষীপুরের হাজিরপাড়া ইউনিয়নের চৌপল্লি গ্রামের ওমান প্রবাসী বাহার উদ্দিন স্বজনদের নিয়ে ঢাকা থেকে হায়েস মাইক্রোবাসযোগে বাড়ি ফিরছিলেন। ভোরে মাইক্রোটি চৌমুহনী- লক্ষীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের জগদিশপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়। এ সময় বাহারের স্ত্রী কবিতা ও মেয়ে মিমসহ ৭ জন নিহত হয়।
হতাহতদের উদ্ধার করে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাস্থলে চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কাজ করছে।
চন্দ্রগঞ্জ হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোবারক হোসেন ভূঁইয়া বলেন, চালক ঘুমিয়ে পড়ায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায়। কয়েকজন বের হতে পারলেও সাতজন ভেতরে আটকা পড়ে মারা যান। তাদের মরদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
