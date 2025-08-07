রামগড়ে দুর্গম স্কুলে বিজিবির শিক্ষা উপকরণ ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

খাগড়াছড়ির রামগড়ে বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে অন্তু পাড়া নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ৬৮ জন সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করেছে বিজিবি।
জোন অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. আহসান উল ইসলাম শিক্ষার্থীদের হাতে এসব শিক্ষা উপকরণ তুলে দেন।
এ সময় তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি-সম্প্রীতি ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিজিবি কাজ করে যাচ্ছে। অন্তু পাড়া নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে ভতিষ্যতেও বিজিবির এমন মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
বিতরণকালে রামগড় জোন উপ অধিনায়ক মেজর নুর আহমদ সহ পদস্থ বিজিবি কর্মকর্তা, স্থানীয় কার্বারী মেলাপ্রু, সাবেক ইউপি সদস্য মংলাইগ্য মগ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ