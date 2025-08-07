তারেক রহমানের সঙ্গে লন্ডনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

লন্ডনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন। গত জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর।
হুমায়ুন কবীর জানান, আলোচনা ছিল সৌজন্যমূলক। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, তারেক রহমানের ভাবনা, উনি যদি নির্বাচিত হন তাহলে দেশ নিয়ে পরিকল্পনা-এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তিনি জানান, এ বছরই দেশে ফিরবেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নভেম্বরে তফসিল ঘোষণা হতে পারে। আন্তর্জাতিক মহলের আগ্রহ বেড়েছে বিএনপি ও আগামী নির্বাচন নিয়ে। তাই তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছন ভারপ্রাপ্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত।