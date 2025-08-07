লাওসের সঙ্গে কূটনৈতিক সমঝোতা স্মারকে সই

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদার করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও লাওস ফরেন অফিস কনসালটেশনস বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে। গতকাল ভিয়েতনামে বাংলাদেশ দূতাবাসে এ সমঝোতা সই করা হয়। তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, সমঝোতা স্মারকে বাংলাদেশের পক্ষে ভিয়েতনামে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. লুৎফর রহমান ও লাওসের পক্ষে ভিয়েতনামে লাওসের রাষ্ট্রদূত খামফাও এনথাভান স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রদূত লুৎফর রহমান বলেন, এ চুক্তি দুই দেশের মধ্যে নিয়মিত কূটনৈতিক সভা ও আলোচনার পথ সুগম করবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হতে চায়। লাওসের রাষ্ট্রদূত খামফাও এনথাভান বলেন, এ সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দুই দেশের বন্ধুত্ব আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা যায়।