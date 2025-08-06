বিগত তিন নির্বাচনে দায়িত্বে থাকা ম্যাজিস্ট্রেটদের তথ্য চেয়েছে ইসি

বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) তথ্য চাওয়ায় নির্বাচন কমিশন এ উদ্যোগ নিয়েছে।
সম্প্রতি ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত একটি চিঠি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
ইসির দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা বলেন, 'মামলার তদন্তের স্বার্থে ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বপালনকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের তথ্য আগেই চেয়েছিল পিবিআই। এরপর চাওয়া হয়েছে নির্বাচনের সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে দায়িত্ব পালনকারী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের তথ্য। সেই অনুযায়ী আমরা ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনারসহ সব জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি পাঠিয়েছি। তথ্য পেলে তা পিবিআইকে প্রদান করা হবে।'
এ চিঠিতে ডিএমপির শেরেবাংলা নগর থানার মামলা সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সব জেলা/মেট্রোর নির্বাচনী এলাকার নির্বাচনকালীন সময়ে দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের নাম, ঠিকানা, পিতার নাম, মাতার নাম, স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নং, পাসপোর্ট নং ও মোবাইল নং তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ করেন।
এর আগে, ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসারদের তথ্য চেয়েছিল পিবিআই।
