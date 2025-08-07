৪ বিভাগে ভারি বৃষ্টির আভাস

আগামী কয়েকদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি থেকে ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার রাতে দেয়া নিয়মিত বুলেটিনে আগামী ২৪ ঘণ্টায় দেশের চার বিভাগে ভারি বৃষ্টি হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়, মৌসুমি বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।
এ অবস্থায় শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যা পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি ও বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
একইসঙ্গে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে। এ সময় সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন বিভাগে বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকলেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে বলে জানানো হয়েছে।
এছাড়া পুরো সপ্তাহজুড়েই বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বাড়তির দিকে থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।
