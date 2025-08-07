মাঝমাঠে শক্তি বাড়াতে সুইস মিডফিল্ডারকে দলে নিল এসি মিলান

নতুন মৌসুমে শক্তিশালী স্কোয়াড গঠনে ব্যস্ত ইতালিয়ান জায়ান্ট এসি মিলান। সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই বেলজিয়ামের ক্লাব ব্রুজ থেকে সুইস মিডফিল্ডার আর্ডন ইয়াশাভিকে দলে টেনেছে সেরি আ'র ১৯ বারের চ্যাম্পিয়নরা।
বুধবার এক বিবৃতিতে পাঁচ বছরের চুক্তির খবরটি নিশ্চিত করেছে এসি মিলান। যদিও ট্রান্সফার ফি প্রকাশ করা হয়নি, তবে ইতালিয়ান গণমাধ্যমের দাবি, ২৩ বছর বয়সী এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডারের জন্য ক্লাবটি খরচ করেছে প্রায় ৩৪ মিলিয়ন ইউরো।
গত জানুয়ারিতে ক্লাব ব্রুজে যোগ দেন ইয়াশাভি। এক মৌসুমেই নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ রেখে গেছেন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে খেলেছেন ৫২টি ম্যাচ, গোল করেছেন ৪টি। শুধু তাই নয়, গত মৌসুমে ব্রুজকে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় তুলতে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।
সুইজারল্যান্ড জাতীয় দলের হয়েও এখন পর্যন্ত ৪টি ম্যাচ খেলেছেন এই তরুণ মিডফিল্ডার। তার পজিশনাল বোধ ও বল দখলে রাখার ক্ষমতা মিলানের মাঝমাঠে বাড়াবে ভারসাম্য ও গভীরতা।
আগামী ২৩ আগস্ট সেরি আ'তে নিজেদের অভিযান শুরু করবে এসি মিলান, প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় বিভাগ থেকে উঠে আসা ক্রেমোনেসে। গত মৌসুমে লিগে অষ্টম স্থানে থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলা থেকে ছিটকে পড়েছিল ক্লাবটি।
বিডি প্রতিদিন/মুসা