প্রথম বোলার হিসেবে টি-টোয়েন্টিতে ৬৫০ উইকেট শিকার রশিদের

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথম বোলার হিসেবে ৬৫০ উইকেট শিকার করেছেন রশিদ খান। ইংল্যান্ডে চলমান দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে এমন কীর্তি গড়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার লন্ডনের লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় লন্ডন স্পিরিট ও ওভাল ইনভিন্সিবলস। ম্যাচে ইনভিন্সিবলসের হয়ে খেলতে নেমে ২৬ রানে তিনটি উইকেট নেন রশিদ, যা তাকে পৌঁছে দেয় নতুন উচ্চতায়।
এই ম্যাচ শেষে আফগান লেগ স্পিনারের টি-টোয়েন্টি উইকেট সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৫১। ৪৭৮ ইনিংসে তার গড় ১৮.৫৪, স্ট্রাইক রেট ১৬.৯০ এবং ইকোনমি রেট ৬.৫৭। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে তার ঝুলিতে আছে চারটি পাঁচ উইকেটের পারফরম্যান্স।
টি-টোয়েন্টি লিগগুলোতে নিয়মিত খেলা রশিদ খান এরই মধ্যে আইপিএল, বিগ ব্যাশ, পিএসএল, বিপিএলসহ বিশ্বের নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলেছেন এবং ধারাবাহিকভাবে সফল হয়েছেন।
দ্য হান্ড্রেডে পরবর্তী ম্যাচে ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের বিপক্ষে মাঠে নামবে ওভাল ইনভিন্সিবলস। একই দিন কার্ডিফে লন্ডন স্পিরিট খেলবে ওয়েলশ ফায়ারের বিপক্ষে।
বিডি প্রতিদিন/কেএ