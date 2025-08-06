৬৮ লাখ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করল মেটা

বিশ্বজুড়ে প্রতারণা ও স্ক্যাম প্রতিরোধে বড় ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপের মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। ২০২৫ সালের প্রথমার্ধে ৬৮ লাখের বেশি হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
মেটার তথ্য অনুযায়ী, এসব অ্যাকাউন্টের একটি বড় অংশ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সক্রিয় সংঘবদ্ধ অপরাধচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ওই চক্রগুলো জোরপূর্বক শ্রমিক ব্যবহার করে স্ক্যাম সেন্টার পরিচালনা করছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
স্ক্যাম প্রতিরোধে নতুন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা চালু করেছে হোয়াটসঅ্যাপ। এখন থেকে কোনো ব্যবহারকারী যদি এমন কোনো গ্রুপে যুক্ত হন, যার অ্যাডমিন তার পরিচিত না হন, তবে হোয়াটসঅ্যাপ তাকে সতর্কবার্তা পাঠাবে।
মেটা জানায়, প্রতারকরা সাধারণত হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাক করে কিংবা ভুয়া বিনিয়োগ স্কিমসহ বিভিন্ন প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য গ্রুপ চ্যাট তৈরি করে। এসব কর্মকাণ্ড ঠেকাতে হোয়াটসঅ্যাপের স্বয়ংক্রিয় সিস্টেম এবং ব্যবহারকারীদের রিপোর্টের ভিত্তিতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
মেটার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই তাদের প্রধান অগ্রাধিকার। এজন্য ভবিষ্যতেও এ ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে।
