জুলাই ঘোষণায় উপেক্ষিত শাপলা চত্বর, হতাশ হেফাজতে ইসলাম

জুলাই ঘোষণাপত্রে শাপলা চত্বরের নৃশংস গণহত্যা উপেক্ষিত হওয়ার অভিযোগ করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। এতে হতাশা ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেশের ওলামায়ে কেরাম ও মাদরাসা শিক্ষার্থীরা। গতকাল বিকালে সংগঠনের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদীর স্বাক্ষরিত গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ দাবি করা হয়। তারা বলেন, শাপলা চত্বরের গণপ্রতিরোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়েই জুলাই গণ অত্যুত্থানে আলেম-ওলামা, মাদরাসা শিক্ষার্থী ও তৌহিদী জনতা দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।
অকাতরে রক্ত দিয়েছে। অথচ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূসের পঠিত জুলাই ঘোষণাপত্রে শাপলা গণহত্যার বিচারের প্রতিশ্রুতি দূরের কথা, কোনো উল্লেখই নেই!