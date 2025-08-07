জুলাই ঘোষণাপত্রে আমরা অর্ধেক সন্তুষ্ট অর্ধেক অসন্তুষ্ট

জুলাই ঘোষণাপত্রের ঘোষণায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন বলে জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তিনি বলেন, জুলাই ঘোষণাপত্রে আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই, এমন একটা অবস্থায় অর্ধেক সন্তুষ্টি আর অর্ধেক অসন্তুষ্টি নিয়ে সরকারকে আমাদের ধন্যবাদ জানাতে হচ্ছে। গতকাল রাজধানীর পুরানা পল্টনের আলরাজী কমপ্লেক্সে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। গণঅধিকার পরিষদ আয়োজিত জুলাই ঘোষণাপত্রের প্রতিক্রিয়া জানাতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
অন্তর্বর্তী সরকার সব জায়গায় জাতীয় নাগরিক পার্টিকে (এনসিপি) প্রাধান্য দেয় অভিযোগ করে নুর বলেন, ‘আমরা শুরু থেকেই বলে আসছি এই গণ অভ্যুত্থানের মধ্যদিয়ে গঠিত অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের সবার সরকার, এ সরকারের ব্যর্থতা মানে আমাদের সবার ব্যর্থতা।
তবে সরকার আমাদের ধারণ করে না।’
তিনি বলেন, ‘প্রকৃত অর্থে আমরা সরকারকে যতটা ধারণ করেছি সরকার আমাদের ততটা ধারণ করেনি। সরকার শুধু ধারণ করেছে এনসিপিকে। সব কর্মকাণ্ডে এনসিপির একটা প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে, যেটা একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি। যে কারণে সব কর্মকাণ্ডে দেখবেন এনসিপির একটা প্রাধান্য।’
তিনি বলেন, ‘আমরা আশা করিনি যে এমন বিকৃত ইতিহাস ঘোষণাপত্রে উপস্থাপিত হবে।’ এ সময় গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান উপস্থিত ছিলেন।