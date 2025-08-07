স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশের কর্পোরেট কাভারেজ প্রধান ফারিয়া কবির

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশ-এ কর্পোরেট, কমার্শিয়াল ও ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং (সিসিআইবি)-এর ‘ক্লায়েন্ট কাভারেজ’-এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন ফারিয়া কবির। এই নিয়োগের মাধ্যমে, তিনি ব্যাংকের কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট টিম (সিএমটি)-এর অন্যতম সদস্য হিসেবে যুক্ত হয়েছেন। একই সাথে ব্যাংকটির শীর্ষ পর্যায়ে নারী কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ ৩০ শতাংশ ছাড়িয়েছে।
কর্পোরেট ব্যাংকিংয়ে ২৬ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে ফারিয়া কবিরের। তিনি আমেরিকান এক্সপ্রেস বাংলাদেশ, ব্যাংকে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেন এবং তাঁর দীর্ঘ ক্যারিয়ারে ক্লায়েন্ট কাভারেজ, রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, অরিজিনেশনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নেতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৫ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডে যোগদানের পর ব্যাংকের জন্য বহু যুগান্তকারী ও সফল লেনদেন সম্পন্ন করেছেন তিনি।
ক্লায়েন্টের সঙ্গে যোগাযোগের বাইরেও ব্যাংকের কর্মী বিষয়ক পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন ফারিয়া কবির। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে অভিযোগ কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং কর্মস্থলে হয়রানি রোধে ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগ চালাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এছাড়াও, ব্যাংকের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে তহবিল পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ফারিয়া কবির।
ফারিয়া মনাশ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
