বনানীর প্রাভা হেলথে আধুনিক বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস সেবার যাত্রা শুরু

প্রাভা হেলথ বনানী শাখায় একটি নতুনভাবে ডিজাইন করা ফ্লোরে ‘বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার’ চালু করেছে। এই সেন্টারটিতে মেডিকেল-গ্রেড ডার্মাটোলজি, ডেন্টাল সার্ভিস, ফিজিওথেরাপি এবং নিউট্রিশন কাউন্সেলিং একসাথে একই জায়গায় পাওয়া যাবে।
বৃহস্পতিবার বনানীতে প্রাভা হেলথের নতুনভাবে বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেশের খ্যাতনামা সেলিব্রিটি, ইনফ্লুয়েন্সার এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, যাদের মধ্যে হৃদি শেখ এবং নাতাশা হায়াত অন্যতম। এই পদক্ষেপ প্রাভা হেলথের শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি মানসিক সুস্থতা এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখার অঙ্গীকারকে আরও একধাপ এগিয়ে নেয়।
প্রাভা বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে বিভিন্ন অ্যাস্থেটিক শাখার বিশেষজ্ঞরা একসাথে কাজ করবেন, যেখানে ক্লিনিক্যাল উৎকর্ষতা এবং নান্দনিক স্বাস্থ্যসেবার সমন্বয় নিশ্চিত করা হবে। ডার্মাটোলজি, ডেন্টাল সার্ভিস, ফিজিওথেরাপি এবং নিউট্রিশন কাউন্সেলিং বিশেষজ্ঞরা ব্যক্তির নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী কাস্টমাইজড ওয়েলনেস সল্যুশন প্রদান করেন।
এই রিলঞ্চ প্রোগ্রামে রিবন কেটে সেন্টারে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রাভা হেলথের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার মোহাম্মদ আব্দুল মতিন ইমন এবং চিফ অপারেটিং অফিসার ডা. সিমীন এম. আখতার।