বিনম্র শ্রদ্ধা জুলাই শহীদদের

আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পতন ও ছাত্র-জনতার বিজয়ের বর্ষপূর্তি ছিল গতকাল। গত বছরের এই দিনে প্রবল গণ অন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দিবসটি উপলক্ষে জুলাই শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানায় প্রশাসন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন। করা হয় বিজয় র্যালি, সমাবেশ ও দোয়া মোনাজাত। সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে শহীদ ও আহতদের। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-
চাঁদপুর : শহরের রঘুনাথপুরে শহীদ সাজ্জাদ হোসাইন রাব্বির কবরে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। নারায়ণগঞ্জ : দেশের প্রথম জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে শহীদদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জেলা প্রশাসন। লক্ষ্মীপুর : সদর উপজেলা পশ্চিম (বিএনপি) আয়োজনে দালাল বাজারে বিজয় র্যালি হয়। পরে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া। জামালপুর : শহরের দয়াময়ী সড়কে সমাবেশ করেছে বিএনপি। প্রধান অতিথি ছিলেন শাহ ওয়ারেছ আলী মামুন। গোপালগঞ্জ : গোপালগঞ্জের পৌর নিউমার্কেটের সামনে থেকে বিএনপি বিজয় র্যালি বের করে। কুমিল্লা : নগরীর উত্তর রামপুর এলাকায় শহীদ মাসুম মিয়ার কবর জিয়ারত ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক আমিরুল কায়ছার। গাজীপুর : জামায়াতে ইসলামীর জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে শহরের শিববাড়ি মোড়ে গণমিছিল ও সমাবেশ হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক জামাল উদ্দিন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া : শহীদদের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক দিদারুল আলম। বান্দরবান : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও জুলাই আন্দোলনে আহতদের সম্মাননা দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। নেত্রকোনা : জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিবসের উদ্বোধন করেন ড. খন্দকার মোহাম্মদ আশরাফুল মুনিম। রাজবাড়ী : সদর উপজেলার খানখানাপুরে জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ আবদুল গণির কবরস্থানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার। শরীয়তপুর : জেলা প্রশাসনের আয়োজনে পৌরসভা অডিটোরিয়ামে জুলাই শহীদ ও আহত যোদ্ধাদের সম্মেলন এবং আলোচনা সভা হয়েছে। ফেনী : সদর উপজেলার দক্ষিণ কাশিমপুরে শহীদ ওয়াকিল আহাম্মদের কবরে জেলা প্রশাসক পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। শেরপুর : সদর উপজেলার তারাগড় এলাকায় শহীদ মাহবুব আলমের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক তরফদার মাহমুদুর রহমান ও পুলিশ সুপার আমিনুল ইসলাম। খাগড়াছড়ি : জেলা জামায়াতের উদ্যোগে গণমিছিল ও সমাবেশ করেছে। বিশ্বনাথ : বিজয় র্যালি ও পথসভা করেছে সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলা বিএনপি। র্যালি ও সমাবেশে উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। যশোর : শহরের বকুলতলায় শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে জেলা প্রশাসক আজাহারুল ইসলাম ও পুলিশ সুপার রওনক জাহান শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। মাগুরা : বরুনাতৈল গ্রামে শহীদ মেহেদী হাসান রাব্বির কবর জিয়ারত ও জেলার ১০ জন শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়। ঝালকাঠি : সদর উপজেলার আগড়বাড়ি এলাকায় শহীদ মো. কামাল হোসেন সবুজের কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন জেলা প্রশাসক আশরাফুর রহমান।