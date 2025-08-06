ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ, দুর্ঘটনার শঙ্কা

নরসিংদী সদর উপজেলার নজরপুর ইউনিয়নের বালুয়াঘাট বাজার এলাকার ব্রিজটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। রেলিং ভেঙে ধসে পড়েছে। পাটাতন ভেঙে গেছে। যানবাহন চললেই ব্রিজটি কেঁপে ওঠে। এটি এখন চার ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে। স্থানীয়রা জানায়, করিমপুর, নজরপুর, আলোকবালী ও চরদিঘলদী ইউনিয়নের বাসিন্দারা প্রতিদিন এই ব্রিজ দিয়েই চলাচল করে। দীর্ঘদিন ধরে কোনো সংস্কার না হওয়ায় তা এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ চারটি ইউনিয়নের লক্ষাধিক মানুষের চলাচলের একমাত্র পথ এটি। যানবাহন চললেই ব্রিজটি কেঁপে ওঠে। বিকল্প না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন এসব মানুষ জরাজীর্ণ এই ব্রিজের ওপর দিয়ে চলাচল করে আসছে। এর পাশেই একটি মাদরাসা থাকায় শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন চলাচল করতে হয় এ সেতু দিয়ে। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় ব্রিজের রেলিং ভেঙে ধসে পড়ছে। পাটাতন ভেঙে গেছে। এটি এখন নড়বড়ে। চালকদের মতে, অটো বা গাড়ি উঠলেই কাঁপতে শুরু করে ব্রিজ। দিনে দুই থেকে তিন হাজার যানবাহন চলাচল করে এই পথে। বিকল্প রাস্তা না থাকায় জীবনের ঝুঁকি নিয়েই প্রতিনিয়ত চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের দাবি, গুরুত্বপূর্ণ এ ব্রিজের অবস্থা এতটাই করুণ হয়ে পড়েছে যে, এখনই ব্যবস্থা না নিলে যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। চালক মোবারক জানান, ‘গাড়ি নিয়ে যখন উঠি, মনে হয় ব্রিজটা এখনই ভেঙে পড়বে।’ স্থানীয়দের অভিযোগ, বারবার কর্তৃপক্ষকে জানালেও মিলছে না কোনো কার্যকর পদক্ষেপ।
সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী রেজাই রাব্বি বলেন, ‘ব্রিজটি সংস্কারের জন্য ইতোমধ্যেই দরপত্র অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন মিললেই দ্রুত কাজ শুরু করা হবে।’