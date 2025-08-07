শিশু হত্যায় সৎ মায়ের যাবজ্জীবন

নড়াইলে তিন বছরের শিশু সন্তানকে হত্যার দায়ে সৎ-মা জোবাইদা বেগমকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়। গতকাল দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ এ রায় দেন। এ সময় আসামি জোবাইদা বেগম আদালতে অনুপস্থিত ছিলেন। জোবাইদা লোহাগড়া উপজেলার গিলাতলা গ্রামের সজীব কাজীর স্ত্রী। গত বছরের ২৭ ফেব্রুয়ারি নুসরাতকে শ্বাসরোধে হত্যা করেন জোবাইদা।
খবর পেয়ে পুলিশ তাকে আটক করে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জোবাইদা হত্যার দায় স্বীকার করেন এবং আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন। মামলার বিচারিক কার্যক্রম চলাকালীন জামিনে মুক্তি পান জোবাইদা। তবে রায় ঘোষণার দিন তিনি আদালতে হাজির হননি।
জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট এস এম আবদুল হক বলেন, ‘আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এ দণ্ড দিয়েছেন। আমরা চাই দ্রুত তাকে গ্রেপ্তার করে রায় কার্যকর করা হোক।’