কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবসে শহীদের কবর জিয়ারত ও দোয়া

কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস। নগরীর উত্তর রামপুর এলাকায় শহীদ মাসুম মিয়ার কবর জিয়ারত এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের আয়োজন করা হয়। পরে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড মসজিদে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
শহীদ মাসুম মিয়ার কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. শামছুল ইসলাম, সচিব প্রফেসর খন্দকার ছাদেকুর রহমান, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর রুনা নাসরীন, কলেজ পরিদর্শক প্রফেসর মো. নুরুন্নবী আলম, বিদ্যালয় পরিদর্শক আবু সালেহ মো. তারেক, উপ-পরিচালক (হিসাব) মো. শাহজাহান, উপ-সচিব (প্রশাসন) মাছুম মিল্লাত মজুমদার, উপ-বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. আখতার হোসেন, মো. মহিউদ্দিন, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কবির উদ্দিন, মো. সালাউদ্দিন, উপ-কলেজ পরিদর্শক ড. জাহাঙ্গীর মজুমদার, কর্মচারী সমিতির সভাপতি মো. সিরাজুল ইসলাম, সেক্রেটারি হেলালী এবং বোর্ডের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
পুষ্পস্তবক অর্পণের পর শিক্ষাবোর্ড মসজিদে শহীদ মাসুম মিয়া ও অন্যান্য শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়।
