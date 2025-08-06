কিশোরগঞ্জে অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বত্রিশ আমলীতলা এলাকা থেকে মো. তাজুল ইসলাম (২৬) নামে এক অটোরিকশা চালকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অবস্থায় স্থানীয়রা মরদেহটি দেখতে পেয়ে থানায় খবর দিলে পুলিশ এসে তা উদ্ধার করে।
তাজুল ইসলাম কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মারিয়া ইউনিয়নের বগাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা এবং মৃত বাবুল মিয়ার ছেলে। তিনি পেশায় অটোরিকশা চালক ছিলেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন। তিনি জানান, মঙ্গলবার সকালে তাজুল ইসলাম বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে আর ফিরে আসেননি। আজ সকালে তার মরদেহ রাস্তার পাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।
ওসি আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পূর্ব কোনো বিরোধের জের ধরে হত্যাকাণ্ডটি ঘটতে পারে। নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ