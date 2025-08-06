আখাউড়ায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে জরিমানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে ফুটপাতের অবৈধ দোকানপাট অপসারণ এবং বাজার মনিটরিংয়ের কার্যক্রম পরিচালনা করে ৯ ব্যবসায়ীকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে পৌরশহরের সড়ক বাজারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. ফয়সল উদ্দিন।
অভিযানকালে ঢাকা হোটেল ও টেস্টি ট্রিটসহ ৪টি প্রতিষ্ঠানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এবং ৫টি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয় সরকার পৌরসভা আইনে জরিমানা করা হয়। এরমধ্যে পঁচা বাসি খাবার রাখায় ঢাকা হোটেলকে ৩০ হাজার টাকা এবং টেস্টি ট্রিটকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এছাড়া ট্রেড লাইসেন্স না থাকায় একটি ওষুধের দোকানকে জরিমানা করা হয়। কসমেটিক্সের অতিরিক্ত মূল্য লিখে রাখায় একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় ফুটপাত থেকে অবৈধ দোকান অপসারণ করেন এবং ফুটপাতে দোকান নিয়ে না বসার জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরকে সতর্ক করেন। পৌর প্রশাসনের সহযোগিতায় আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা প্রশাসন। এ সময় থানা পুলিশ সার্বিক সহযোগিতা করেন।
আখাউড়া উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) মো. ফয়সল উদ্দিন বলেন, ফুটপাত দখলমুক্ত, যানজট নিরসন এবং বাজার মনিটরিংয়ে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ