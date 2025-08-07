ঢাকার প্রথম ডিজিটাল চলচ্চিত্র কোনটি

ঢাকাই চলচ্চিত্রের প্রথম ডিজিটাল চলচ্চিত্র কোনটি? বিষয়টি নিয়ে এখনো বিতর্ক চলছে। কয়েকটি প্রযোজনা সংস্থা তাদের চলচ্চিত্রকে প্রথম ডিজিটাল চলচ্চিত্র হিসেবে দাবি করলেও এ নিয়ে বিতর্ক কিন্তু শেষ হচ্ছে না। ২০১২ সালের কথা। ওই বছরের ৫ অক্টোবর মুক্তি পেল জাজ মাল্টিমিডিয়া প্রযোজিত ও শাহীন সুমন পরিচালিত ‘ভালোবাসার রঙ’ ছবিটি। এতে উপহার দেওয়া হয় দুই নতুন মুখ বাপ্পী ও মাহিয়া মাহিকে। এ ছবির পোস্টারে লেখা ছিল- রেড ক্যামেরায় নির্মিত বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ছবি। কিন্তু কেউ বলেন ২০১০ সালে মুক্তি পাওয়া অনন্ত জলিল প্রযোজিত ও অনন্ত-বর্ষা অভিনীত ইফতেখার চৌধুরী পরিচালিত ‘খোঁজ দ্য সার্চ’ বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ছবি। অনন্তরও একই দাবি। কেউ বলেন ২০১২ সালে মুক্তি পাওয়া স্বপন আহমেদ পরিচালিত ও ইমন এবং কুসুম শিকদার অভিনীত ‘লাল টিপ’ বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল ছবি। আবার কেউ বলেন ২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া কাজী হায়াৎ পরিচালিত কাজী মারুফ ও নদী অভিনীত ‘ক্যাপ্টেন মারুফ’ ঢাকার প্রথম ডিজিটাল ছবি। চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে কারও মুখে শোনা যায় ২০০৭ সালে মুক্তি পাওয়া মোহাম্মাদ হোসেন জেমী নির্মিত মান্না ও সুমনা সোমা অভিনীত ‘রাজধানী’ এ দেশের প্রথম ডিজিটাল চলচ্চিত্র। আবার অনেকের দাবি- ২০০৯ সালে মুক্তি পাওয়া গিয়াসউদ্দিন সেলিম পরিচালিত ও চঞ্চল চৌধুরী, ফারহানা মিলি অভিনীত ‘মনপুরা’ এ দেশের প্রথম ডিজিটাল চলচ্চিত্র। অনেকে আবার এস এ হক অলিকের ‘হৃদয়ের কথা’ কিংবা ‘আকাশছোঁয়া ভালোবাসা’র কথা বলেন।
তবে এগুলোর মধ্যে ‘লাল টিপ’কে চলচ্চিত্রের সর্বাধিক মানুষ ঢাকার প্রথম ডিজিটাল চলচ্চিত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য মনে করে থাকেন। এদিকে চলচ্চিত্রকারদের কথা- ‘ভালোবাসার রঙ’ রেড ক্যামেরায় নির্মিত ডিজিটাল ছবি, কিন্তু প্রথম না। তবে ‘ভালোবাসার রঙ’ ৩৫ মিমি যুগকে কফিনে ভরে দিয়েছে। পরবর্তীতে মনসুন ফিল্মসের অনন্ত পরিচালিত ও অভিনীত ‘নিঃস্বার্থ ভালোবাসা’ সেই কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছে। ‘ভালোবাসার রঙ’ সিঙ্গেল স্ক্রিনগুলোতে ঝকঝকে ছবি ও ক্লিয়ার সাউন্ড উপহার দিয়েছে। এর আগে যত ডিজিটাল ছবি মুক্তি পেয়েছে তার কোনোটাই সফলভাবে ডিজিটালি সিঙ্গেল স্ক্রিনে চলেনি, শুধু স্টার সিনেপ্লেক্সের দর্শকরা সেই মজা উপভোগ করতে পেরেছিল। এ ছবি মুক্তির আগে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়া সারা দেশে ভালো ভালো ৫০টি হলে ডিজিটাল প্রজেক্টর বসায়। ২০১২ সালে ‘ভালোবাসার রঙ’ মুক্তির মাধ্যমে ঢাকাই চলচ্চিত্রে ডিজিটাল যুগের সূচনা হয়েছে বলে অধিকাংশ চলচ্চিত্রকারের দাবি।