নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়

সারা দেশে নানা আয়োজনে উদ্যাপিত হয়েছে ঐতিহাসিক জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবস। গত বছরের এ দিনে ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বৈরশাসক শেখ হাসিনা। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে সারা দেশে দিবসটি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা কর্মসূচি।
চব্বিশের ছাত্র-জনতার এ অভ্যুত্থান-পরবর্তীতে ‘৩৬ জুলাই’ নামে পরিচিতি পায়। দিনটি চলতি বছর থেকে জাতীয়ভাবে পালিত হচ্ছে। গতকাল সাধারণ ছুটিও ছিল। দিবসটি উদ্যাপনে গতকাল সকাল ৯টায় দেশের ৬৪ জেলায় ‘জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভে’ পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘জুলাই পুনর্জাগরণ অনুষ্ঠানমালা’। বৃষ্টি উপেক্ষা করে গতকাল মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে নেমেছিল মানুষের ঢল। বিকাল ৫টার দিকে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। অনুষ্ঠানমালার অংশ হিসেবে সন্ধ্যায় আয়োজন করা হয় ড্রোন শো। পরিবেশিত হয় ব্যান্ডদলের বিশেষ সংগীতানুষ্ঠান। এর আগে জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ডাকটিকিট, উদ্বোধনী খাম ও সিলমোহর অবমুক্ত করেন তিনি।
দেশের সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে হয়েছে মোনাজাত ও প্রার্থনা। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহীদদের রুহের মাগফিরাত এবং আহতদের সুস্থতা কামনায় বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে কোরআন খতম এবং বাদ জোহর দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল দুপুরে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। এতে জুলাই মাসের গণ অভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার শান্তি কামনা করা হয়। এদিকে, জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে গতকাল দেশজুড়ে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি দেশবাসীকে কোনো ধরনের নিপীড়নের কাছে মাথা না নোয়াতে এবং গণতান্ত্রিক, বৈষম্যহীন ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ‘জুলাই শহীদদের আত্মত্যাগ আমরা বৃথা যেতে দেব না। তাঁদের আত্মত্যাগই হবে আমাদের পথচলার প্রেরণা। তাঁদের স্বপ্নই হবে আমাদের আগামী বাংলাদেশের নির্মাণরেখা।’ অপরদিকে, দিবসটি উপলক্ষে বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন নিজ নিজভাবে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। র্যালি, আলোচনা সভাসহ নানা আয়োজনে সরব ছিল সারা দেশ।