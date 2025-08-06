মস্কোয় পুতিন-উইটকফ বৈঠক

রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শুরু হয়েছে। বুধবার ক্রেমলিন প্রকাশিত এক ভিডিও ফুটেজে এ দৃশ্য দেখা যায়।
বিশেষ দূত হিসেবে উইটকফ একাধিকবার রাশিয়া সফর করেছেন। এবার তিনি মস্কোয় পৌঁছেছেন এক ‘মেক-অর-ব্রেক’ কূটনৈতিক মিশনে, যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজেই উল্লেখ করেছেন। ইউক্রেন সংকট সমাধানে অগ্রগতি না হলে রাশিয়ান জ্বালানির ক্রেতাদের ওপর ‘সেকেন্ডারি স্যাংশন’ আরোপের হুমকি দিয়েছেন ট্রাম্প।
এ বিষয়ে ক্রেমলিনের প্রতিক্রিয়া ছিল দৃঢ়। তারা জানিয়েছে, কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রকে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বন্ধ করার জন্য চাপ দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন।
চলতি বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মস্কোর সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক সংলাপ পুনরায় চালু করেছেন।হোয়াইট হাউসের মতে, পরমাণু শক্তিধর এই দুই দেশের মধ্যে সরাসরি আলোচনা পারস্পরিক স্বার্থে সুফল বয়ে আনতে পারে।
তবে প্রকাশ্যে দেওয়া বক্তব্যে ট্রাম্প ইতোমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, শান্তি আলোচনায় প্রত্যাশিত অগ্রগতি এখনো অর্জিত হয়নি। অন্যদিকে, মস্কো জানিয়েছে, তারা শান্তিপূর্ণ সমাধানে আগ্রহী, তবে জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্তে কোনো ন্যাটো-মিত্র দেশের উপস্থিতি কখনোই মেনে নেওয়া হবে না।
ইতোমধ্যেই ইউক্রেন পশ্চিমা মিত্রদের কাছে সামরিক সহায়তা বৃদ্ধি ও রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও জোরদারের আহ্বান জানিয়ে আসছে। ইউরোপের কয়েকটি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তাদের অস্ত্র সরবরাহ বাড়ানোর অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে ইউক্রেনকে সহায়তা অব্যাহত রাখা যায়।
সূত্র: আরটি
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল