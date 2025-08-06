জাল ক্লিয়ারেন্স তৈরি চক্রের দুই সদস্য গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড

মিরপুর ট্রাফিক বিভাগের অভিযানে জাল ক্লিয়ারেন্স তৈরি চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাদের ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন বিআরটিএ আদালত-৯ এর ম্যাজিস্ট্রেট তাসমিয়া জাইগীর। সাজাপ্রাপ্তরা হলেন- হুমায়ুন রশিদ (২৮) ও নুরুল ইসলাম সৈকত (২১)।
মিরপুর ট্রাফিক বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সোমবার মিরপুর ট্রাফিক বিভাগের প্রসিকিউশন শাখায় দুজন ব্যক্তি ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্স নিতে এলে তাদের জমা দেওয়া জিডি ও পুলিশ ক্লিয়ারেন্স কাগজে জাল সিল ও স্বাক্ষর ধরা পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা স্বীকার করে, তারা বিআরটিএ সংলগ্ন একটি কম্পিউটার কম্পোজের দোকান থেকে ৭০০ টাকার বিনিময়ে ‘জিডি ও ক্লিয়ারেন্স প্যাকেজ’ কিনেছিলেন। তবে তাদের জমা দেওয়া গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা থাকায় বিআরটিএ ক্লিয়ারেন্স বাতিল করে পুনরায় ট্রাফিক অফিসে পাঠায়, যা জালিয়াতির বিষয়টি প্রকাশ্যে আনে।
সোমবার ডিসি ট্রাফিক মিরপুরের একটি টিম মিরপুর আর্মি ক্যাম্পের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে জালিয়াতি চক্রের দুই সদস্যকে আটক এবং ঘটনাস্থল থেকে ভুয়া ডকুমেন্ট, সিল ও অন্যান্য সরঞ্জাম জব্দ করে।