ঢাকায় বজ্রসহ বৃষ্টির আভাস

রাজধানী ঢাকা এবং আশপাশের অঞ্চলে বজ্রসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। এতে তাপমাত্রা সামান্য কমে যেতে পারে দিনের, কমতে পারে গরমের অনুভূতিও। একইসঙ্গে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকবে।
বৃহস্পতিবার আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ছয় ঘণ্টার জন্য ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ঢাকা ও আশপাশের এলাকায় আজ দিনের প্রথমার্ধে আকাশ অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। একইসঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রবৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময়ে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ১০ থেকে ১৫ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে। এতে করে গরম কিছুটা প্রশমিত হতে পারে।
আবহাওয়া অফিস আরও জানিয়েছে, আজ দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। সকাল ৬টায় রাজধানীতে তাপমাত্রা ছিল ২৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল ৯০ শতাংশ। বুধবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৩২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় মাত্র ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে।
