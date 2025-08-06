‘দ্য হান্ড্রেড’-এর উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে ঢুকে পড়লো শিয়াল (ভিডিও)

ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় ১০০-বলের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট ‘দ্য হান্ড্রেড’-এর নতুন মৌসুম শুরু হলো এক অনন্য ঘটনার মাধ্যমে। লন্ডনের ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী ম্যাচে খেলার মাঝপথেই ঢুকে পড়ে একটি বন্য শিয়াল!
মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ম্যাচে মুখোমুখি হয় লন্ডন স্পিরিট* ও বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ওভাল ইনভিন্সিবলস। খেলায় উত্তেজনার মধ্যেই আকস্মিকভাবে মাঠে ঢুকে পড়ে একটি শিয়াল, যা মুহূর্তেই দর্শক ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে।
ঘটনাটি ঘটে যখন লন্ডন স্পিরিটের পেসার ড্যানিয়েল ওয়ারেল বল করতে যাচ্ছিলেন। ঠিক তখনই মাঠে দৌড়ে প্রবেশ করে শিয়ালটি এবং চারপাশ ঘুরে বেড়াতে থাকে। নিরাপত্তাকর্মীরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রাণীটি মাঠ ঘুরে বের হয়ে যায়।
There's a fox on the field! ? pic.twitter.com/3FiM2W90yZ— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 5, 2025
দর্শকদের হাসি, চিৎকার আর ধারাভাষ্যকার স্টুয়ার্ট ব্রড ও ইয়ন মরগান-এর মজার মন্তব্যে ঘটনাটি রীতিমতো বিনোদনে রূপ নেয়। শিয়ালের ছোটাছুটির সেই দৃশ্য দ্রুতই ভাইরাল হয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।
বিভ্রাট কাটিয়ে খেলা পুনরায় শুরু হলে প্রথমে ব্যাট করে লন্ডন স্পিরিট ৯৪ বলে মাত্র ৮০ রানে অলআউট হয়ে যায়। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ওভাল ইনভিন্সিবলস ৬৪ বলেই ৬ উইকেট হাতে রেখে জয় তুলে নেয়।
বিডি প্রতিদিন/মুসা