ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ, এগিয়ে যারা

চ্যাম্পিয়নস লিগে প্রথমবারের মতো শিরোপা জয়ের পরই আলোচনায় পিএসজির উসমান দেম্বেলে। বায়ার্ন মিউনিখের অ্যালিয়াঞ্জ অ্যারেনায় ইন্টার মিলানকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে ফাইনালে দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৪ গোল করে ম্যাচসেরা পারফরম্যান্স দেখান এই ফরাসি ফরোয়ার্ড।
পাশাপাশি পুরো মৌসুমে পিএসজির হয়ে ৩৫ গোল ও ১৬ অ্যাসিস্ট করেন তিনি। এই অসাধারণ পারফরম্যান্সের ফলে অনেকেই ধারণা করছেন, এবারের ব্যালন ডি’অরের ট্রফি উঠতে পারে দেম্বেলের হাতেই। যদিও তার ভাগ্যে পুরস্কারটি জুটবে কি না, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
এরই মধ্যে ৩০ জনের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করেছে উয়েফা। দেম্বেলের সঙ্গে তালিকায় পিএসজির আরও ৮ জন খেলোয়াড় আছেন। এ ছাড়া বার্সার লামিনে ইয়ামাল ও রাফিনিয়া, রিয়ালের এমবাপ্পে ও ভিনিসিয়ুস, লিভারপুলের সালাহ ও ম্যাক অ্যালিস্টারসহ অনেকে আছেন আলোচিত এই তালিকায়।
ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান পাওয়া ৩০ জন ফুটবলার
উসমান দেম্বেলে-পিএসজি (ফ্রান্স), জিয়ানলুইজি দোনারুমা-পিএসজি (ইতালি), জুড বেলিংহাম-রিয়াল মাদ্রিদ (ইংল্যান্ড), দেজিরে দুয়ে-পিএসজি (ফ্রান্স), ডেনজেল ডামফ্রিস-ইন্টার মিলান (নেদারল্যান্ডস), সেরহু গিরাসি-বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (গিনি), আর্লিং হলান্ড-ম্যানচেস্টার সিটি (নরওয়ে), ভিক্টর ইয়োকেরেস-আর্সেনাল (সুইডেন), আশরাফ হাকিমি-পিএসজি (মরক্কো), হ্যারি কেইন-বায়ার্ন মিউনিখ (ইংল্যান্ড), খিচা কাভারেস্কাইয়া-পিএসজি (জর্জিয়া), রবার্ট লেভানদোস্কি-বার্সেলোনা (পোল্যান্ড), আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার-লিভারপুল (আর্জেন্টিনা), লাওতারো মার্তিনেজ-ইন্টার মিলান (আর্জেন্টিনা), স্কট ম্যাকটমিনে-নাপোলি (স্কটল্যান্ড), কিলিয়ান এমবাপ্পে-রিয়াল মাদ্রিদ (ফ্রান্স), নুনো মেন্দেস-পিএসজি (পর্তুগাল), জোয়াও নেভেস-পিএসজি (পর্তুগাল), পেদ্রি-বার্সেলোনা (স্পেন), কোল পালমার-চেলসি (ইংল্যান্ড), মাইকেল ওলিসে-বায়ার্ন মিউনিখ (ফ্রান্স), রাফিনিয়া-বার্সেলোনা (ব্রাজিল), ডেকলান রাইস-আর্সেনাল (ইংল্যান্ড), ফাবিয়ান রুইজ-পিএসজি (স্পেন), ভার্জিল ফন ডাইক-লিভারপুল (নেদারল্যান্ডস), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-রিয়াল মাদ্রিদ (ব্রাজিল), মোহাম্মদ সালাহ-লিভারপুল (মিসর), ফ্লোরিয়ান ভির্টজ-লিভারপুল (জার্মানি), ভিতিনিয়া-পিএসজি (পর্তুগাল), লামিনে ইয়ামাল-বার্সেলোনা (স্পেন)।
