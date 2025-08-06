এসএসসির পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশের তারিখ জানা গেল

চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশের তারিখ জানিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। একই সঙ্গে কীভাবে এই ফল জানতে পারবেন তাও জানিয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষ।
ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার গণমাধ্যমকে জানান, বোর্ড নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী, ফল প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করতে হয়। সে হিসাবে, ৯ আগস্টের মধ্যে সময়সীমা শেষ হচ্ছে। তাই ১০ আগস্ট ফল প্রকাশের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।
পুনঃনিরীক্ষণের বিস্তারিত এ বছর পুনঃনিরীক্ষণের জন্য ১১ থেকে ১৭ জুলাই পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডেই রেকর্ডসংখ্যক ৯২ হাজার ৮৬৩ জন শিক্ষার্থী মোট ২ লাখ ২৩ হাজার ৬৬৪টি খাতার জন্য আবেদন করেছে। এটি গত বছরের তুলনায় অনেক বেশি।
আবেদনকারীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২১ হাজার এবং চ্যালেঞ্জ করা খাতার সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪০ হাজার। সবচেয়ে বেশি আবেদন জমা পড়েছে গণিত বিষয়ের খাতার জন্য, সংখ্যাটি ৪২ হাজার ৯৩৬টি। এরপর ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে ১৯ হাজার ৬৮৮টি করে, পদার্থবিজ্ঞানে ১৬ হাজার ২৩৩টি এবং বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রে ১৩ হাজার ৫৫৮টি খাতার পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন জমা পড়েছে। সবচেয়ে কম আবেদন পড়েছে চারু ও কারুকলা বিষয়ে, মাত্র ছয়টি।
পুনঃনিরীক্ষণ মানে নতুন করে খাতা মূল্যায়ন করা নয়। এই প্রক্রিয়ায় মূলত খাতার নম্বরগুলো সঠিকভাবে যোগ করা হয়েছে কি না, কোনো প্রশ্নের নম্বর বাদ পড়েছে কি না এবং ওএমআর শিটে নম্বর তুলতে বা বৃত্ত ভরাট করতে কোনো ভুল হয়েছে কি না, তা যাচাই করা হয়। এই যাচাইয়ের ফলে নম্বরের কোনো ভুল ধরা পড়লে তা সংশোধন করে শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন করা হয়।
শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ নিজ শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে ফল জানতে পারবে। একই সঙ্গে, যাদের ফল পরিবর্তন হবে, তাদের মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও জানিয়ে দেওয়া হবে।
বিডি-প্রতিদিন/শআ