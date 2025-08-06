জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে সুনামগঞ্জে বিজয় র্যালি করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে জেলা সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন নেতাকর্মীরা। এতে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে আসা নেতাকর্মীদের ঢল নামে। কানায় কানায় ভরে যায় জেলা শহরের প্রধান সড়ক ডিএস রোড।
পরে ট্রাফিক পয়েন্টে অনুষ্ঠিত সমাবেশ প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন।
তিনি বলেন, ‘গত ১৬ বছর নিকৃষ্ট স্বৈরাচার হাসিনা দেশটাকে কারাগার বানিয়ে রেখেছিল। বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে জেল খাটতে হয়েছে। ইলিয়াস আলীসহ অসংখ্য নেতাকর্মীকে গুম করেছে। গণতন্ত্র ধ্বংস করে খুনের উল্লাসে মেতে উঠেছিল তারা। ভোটাধিকার হরণ করেছিল। জুলাই আন্দোলনে বীর শহীদদের রক্তের বিনিময়ে আমরা নতুন দেশ পেয়েছি। ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে। দেশবাসী এখন মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিচ্ছে।’
বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে। আজ বিজয়ের দিন। এ বিজয় অর্জনে যারা জীবন দিয়েছে তাদের স্বপ্নপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।’
তিনি আরও বলেন, ‘দীর্ঘ ১৬ বছর তারেক রহমানের নেতৃত্বে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করেছি। মানুষ সেই অধিকার ফিরে পায়নি। গণতন্ত্র ফিরে পায়নি। আগামী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করে ধানের শীষের বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে গণতন্ত্রের চূড়ান্ত বিজয় সুনিশ্চিত হবে।’
সমাবেশ সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাবেক জেলা সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এডভোকেট নুরুল ইসলাম নুরুল।
সমাবেশে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য এডভোকেট আব্দুল হক, মল্লিক মঈনুদ্দিন সোহেল, কৃষক দলের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুল হক, বিএনপি নেতা ফারুক আহমেদ, আনসার উদ্দিন প্রমুখ।
