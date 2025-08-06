গণমাধ্যমের সংস্কার না হওয়ায় ক্ষুব্ধ সাংবাদিকরা

জুলাই গণ অভ্যুত্থানের এক বছর হলেও সংবাদমাধ্যমের সংস্কার ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিক নেতারা। তাঁরা বলেছেন, এই এক বছরে বারবার সাংবাদিকদের সঙ্গে ‘ফাউল আচরণ’ করেছে তথ্য মন্ত্রণালয়। ফ্যাসিবাদের দুঃশাসনের বর্ষপূর্তিতে গতকাল রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে) ও ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) যৌথ সমাবেশে তাঁরা এসব কথা বলেন।
ডিইউজে সভাপতি শহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিএফইউজের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ওবায়দুর রহমান শাহীন, বিএফইউজের মহাসচিব কাদের গণি চৌধুরী, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি হাসান হাফিজ, ডিইউজের সাধারণ সম্পাদক খুরশিদ আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভাপতির বক্তব্যে ডিইউজের সভাপতি শহিদুল ইসলাম জুলাই আন্দোলনের শহীদদের স্মরণ করেন। তারা বলেন, জুলাই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে হাসিনা পালিয়ে গেছে। আমরা ভেবেছিলাম, নতুন একটা রাষ্ট্র গঠন করব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই জন-আকাক্সক্ষার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়নি। গণমাধ্যম সংস্কারে কমিশন ফাউল করেছে।
সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট সাংবাদিকদের সঙ্গে দ্বিতীয় ফাউল করেছে। এসব ফাউলের জবাব দিতে হবে তথ্য উপদেষ্টাকে। হাসিনা সরকারের যে পরিণতি হয়েছে, তা আপনাদেরও হবে। গণমাধ্যমে এখনো অস্থিরতা চলছে। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করতে চাই। আপনারা যদি সাংবাদিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ না করেন, তাহলে আমরা কর্মসূচি দেব।