জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হয়েছেন আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। গতকাল গুলশানে দলটির প্রেসিডিয়াম সভায় দলটির সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়। ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতের এক আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রেসিডিয়াম সভা। একই সঙ্গে জি এম কাদেরের সিদ্ধান্তে বিনা নোটিসে বহিষ্কৃত নেতাদের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাদের স্ব-স্ব পদে পুনর্বহাল করা হয়।
এদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ, সৈয়দ আবু হোসেন বাবলা, সাহিদুর রহমান টেপা ও শফিকুল ইসলাম সেন্টু।
সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন কো-চেয়ারম্যান এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, মহাসচিব অ্যাডভোকেট মো. মুজিবুল হক চুন্নু এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য এ টি ইউ তাজ রহমান, সোলায়মান আলম শেঠ, নাসরিন জাহান রত্না, নাজমা আক্তার, মেজর (অব.) রানা মো. সোহেল, লিয়াকত হোসেন খোকা, জহিরুল ইসলাম জহির, মোস্তফা আল মাহমুদ, মাসরুর মওলা, জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া ও আরিফুর রহমান খান। দেশ ও বিদেশ থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন ফখরুল ইমাম, লে. জেনারেল (অব.) মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ দিদার বখত, এ কে এম সেলিম ওসমান, নাছির উদ্দিন মাহমুদ, জহিরুল আলম রুবেল ও আমিনুল ইসলাম ঝন্টু। সভায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দলীয় সাংগঠনিক বিষয়সহ আগামী দিনের করণীয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সভা ৬ আগস্ট বিকাল ৪টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়।