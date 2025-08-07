প্রধান উপদেষ্টা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন

১২ দলীয় জোটের প্রধান ও জাতীয় পার্টি (জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার বলেছেন, ‘নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা করায় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করেছেন। গতকাল জাতীয় প্রেস ক্লাবে ইউনাইটেড লিবারেল পার্টির আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ইউএলপির চেয়ারম্যান মো. আমিনুল ইসলাম।
মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন, কিছুদিন আগেই আমি বলেছিলাম, সরকার চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করবে। আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করেছেন। এজন্য তাঁকে আবারও ধন্যবাদ। কিন্তু ষড়যন্ত্র থেমে নেই। আশা করি, দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাধান হবে। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ১২ দলীয় জোটের সমন্বয়ক সৈয়দ এহসানুল হুদা, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান মো. হুমায়ূন কবির, নয়া গণতান্ত্রিক পার্টির চেয়ারম্যান মাস্টার এম এ মান্নান, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির মহাসচিব আবু হানিফ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের মহাসচিব ড. গোলাম মহিউদ্দিন ইকরাম প্রমুখ।