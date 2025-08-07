বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
নগর জীবন

ড. মঈন খান

বিএনপি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট
আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে বিএনপির বিজয় বলে মন্তব্য করেছেন দলটির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আবদুল মঈন খান। শুধু নির্বাচন ঘোষণা নয়, বিএনপি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চায়। গতকাল বেলা ১টার দিকে সিলেটের ঐতিহাসিক রেজিস্টারি মাঠ থেকে ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে বিজয় র‌্যালিপূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. আবদুল মঈন খান এ কথা বলেন। তিনি নির্বাচনের জন্য সব ধরনর প্রস্তুতি নিতে নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। ড. মঈন খান বলেন, ‘নির্বাচন নিয়ে সরকার তাদের কাজ করছে। এখন আমাদের কাজ আমাদের করতে হবে। দেশের প্রতিটি গ্রামগঞ্জে গিয়ে ধানের শীষের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।’

তিনি জুলাই-আগস্টের গণ অভ্যুত্থানে শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ ও আহতদের সুস্থতা কামনা করে বলেন, জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থান ছিল একদলীয় শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের একটি সুস্পষ্ট বার্তা। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান লড়াইয়ে সেই ইতিহাস আমাদের নতুন প্রেরণা জোগায়।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও মহানগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরীর সঞ্চালনায় সমাবেশে বক্তব্য দেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা খন্দকার আবদুল মুক্তাদির, কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী, মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. নাজমুল ইসলাম, জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী প্রমুখ।

র‌্যালিটি রেজিস্টারি মাঠ থেকে বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে কোর্ট পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়।

2025-03-03 15:45:05