খড়ের গাদায় বৃদ্ধের ডোবায় যুবকের লাশ

পঞ্চগড়ে খড়ের গাদায় বৃদ্ধের গলাকাটা এবং বগুড়ায় ডোবায় যুবকের ভাসমান লাশ পাওয়া গেছে। নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধির পাঠানো খবর-
পঞ্চগড় : সদর উপজেলার টুনিহাট বাজারের খড়ির গাদা থেকে গতকাল দুপুরে উদ্ধার করা হয়েছে বৃদ্ধের গলাকাটা লাশ। নিহত রফিকুল ইসলাম ওরফে ডুবুর (৭০) বাড়ি সদরের চাকলাহাট ইউনিয়নের কহরুহাট এলাকায়। তিনি টুনিহাট বাজারের পাশে এক বাড়িতে বসবাস করতেন।
বগুড়া : কাহালু উপজেলায় ডোবায় ভাসমান অবস্থায় অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির (৩০) অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। উপজেলার নামুজা-বারোমাইল সড়কের পাশে গতকাল সকালে লাশটি পাওয়া যায়।