সংঘর্ষে একজনের মৃত্যু

পাবনার বেড়া উপজেলার তারাপুর গ্রামে মসজিদের বারান্দা নির্মাণ নিয়ে উ™ূ¢ত সংঘর্ষে আহত আরও একজন মারা গেছেন। সোমবার রাতে তার মৃত্যু হয়। নিহতের নাম নিজামুদ্দিন মোল্লা (৫০)। তিনি নতুন মসজিদের পক্ষের সমর্থক ছিলেন। এ নিয়ে সংঘর্ষে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়াল দুজনে। পুলিশ, পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ২৫ জুলাই সংঘর্ষের সময় গুরুতর আহত হন নিজামুদ্দিন মোল্লা। প্রথমে তাকে সিরাজগঞ্জের খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থার অবনতি হলে সোমবার রাতে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পথে মৃত্যু হয়। নিহতের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পারিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এর আগে ২৬ জুলাই সকালে সংঘর্ষে আহত হয়ে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান মোহাম্মদ হাদিস (৪০)। তিনিও নতুন মসজিদের পক্ষের সমর্থক ছিলেন। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই তারাপুর গ্রামের পুরোনো ও নতুন দুটি মসজিদ নিয়ে বিরোধ চলছিল। বিষয়টি চরমে পৌঁছায় ২৫ জুলাই, যখন নতুন মসজিদের বারান্দা নির্মাণ শুরু হয়। ওই দিন সকাল ১০টার দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে একজন নিহত এবং অন্তত ৩০ জন আহত হন। এ ঘটনার পরদিন দুপুরে ফের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় এবং অন্তত ২০টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে।
বেড়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওলিউর রহমান বলেন, প্রথম মৃত্যুর পর থেকে ওই গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন আছে।