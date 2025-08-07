দুই নারীসহ তিন লাশ উদ্ধার

অজ্ঞাত দুই নারীসহ তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে তাদের লাশ উদ্ধার করা হয়। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর-
কুষ্টিয়া : কুষ্টিয়ায় পৃথক স্থান থেকে অজ্ঞাত দুই নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সদর মডেল থানার কোর্টপাড়া ও মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে লাশ দুটি উদ্ধার করা হয়। তবে তাৎক্ষণিক তাদের পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি। উভয় থানায় অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। স্থানীয়রা জানান, সকালে কোর্টপাড়া দরবারের পাশে একটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন তারা। সদর মডেল থানার ওসি মোশাররফ হোসেন বলেন, ‘নিহতের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।’ এদিকে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে আরেক নারীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। মিরপুর থানার ওসি মোমিনুল ইসলাম বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।’ কিশোরগঞ্জ : কিশোরগঞ্জে রাস্তার পাশ থেকে তাজুল ইসলাম (২৬) নামের এক অটোচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে সদর উপজেলার বত্রিশ আমলীতলা এলাকা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। তাজুল উপজেলার মারিয়া ইউনিয়নের বগাদিয়া গ্রামের মৃত বাবুল মিয়ার ছেলে।
স্বজনদের বরাত দিয়ে সদর মডেল থানার ওসি আবদুল্লাহ আল মামুন জানান, মঙ্গলবার সকালে তাজুল বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফেরেনি। সকালে রাস্তার পাশে তার লাশ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা।
পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়।