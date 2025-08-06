ঐতিহাসিক ‘৩৬ জুলাই’ স্মরণে ৩৬ কিলোমিটার দৌড়াল ৩ শিক্ষার্থী

ঐতিহাসিক ৩৬ জুলাই স্মরণে শহীদ ও আহতদের উৎসর্গ করে ৩৬ কিলোমিটার ম্যারাথন করেছেন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষার্থী।
বুধবার (৬ আগস্ট) ভোরে পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ড থেকে ম্যারাথনটি শুরু করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।
ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী মুনতাসির বিল্লা এবং নবম শ্রেণীর দুই শিক্ষার্থী তামিম ইসলাম মিরাজ ও সজিব।
ম্যারাথন শেষে তারা জানান, ‘৩৬ জুলাই আমাদের কাছে এক আবেগের দিন। গত বছর এই দিনে (৫ আগস্ট) স্বৈরাচার খুনি হাসিনা দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। সেই স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে আমরা ৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ ম্যারাথন দৌড় সম্পন্ন করেছি। দৌড়ের মধ্যে হাঁটুতে কিছুটা ব্যথা অনুভব করলেও শেষ পর্যন্ত সফলভাবে শেষ করতে পেরেছি।’
পরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সকল শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও সকল আহতদের সুস্থতা কামনা করেন তারা।
