কুয়াকাটায় সৈকতে গোসল করতে নেমে এক পর্যটকের মৃত্যু

পর্যটনকেন্দ্র কুয়াকাটার সৈকতে গোসল করতে নেমে ঢেউয়ের তোড়ে মো. সামাদ সিদ্দিক পারভেজ (১৭) নামে এক কিশোর পর্যটক নিখোঁজ হয়ে পড়েন। প্রায় তিন ঘণ্টা পর ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তার মরদেহ উদ্ধার করে।
ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বেলা ১১টার দিকে। উদ্ধার করা হয় দুপুর আড়াইটায় সৈকতের জিরো পয়েন্ট থেকে। মৃত সামাদ, মাগুরা সদর উপজেলার পশ্চিবাড়ীয়ালা হাজীপুর গ্রামের আলীউল ইসলামের ছেলে।
জানা যায়, মাগুরা থেকে সামাদসহ ৭ জন কুয়াকাটা বেড়াতে এসে হোটেল সৈকতে উঠেন। সাগরে গোসল করতে নেমে ঢেউয়ের তোড়ে ডুবে যায় সামাদ। পরে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় ক্যামেরাম্যানদের সহায়তায় তিন ঘণ্টার চেষ্টায় তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
কলাপাড়া ফায়ার সার্ভিসের লিডার শাহাদাৎ হোসেন জানান, উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মন্ডল বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে সুরতহাল শেষে মহিপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
মহিপুর থানার ওসি মাহমুদ হাসান জানান, প্রয়োজনীয় আইনানুগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
