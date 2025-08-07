কুয়াকাটা সৈকতে ট্রলারসহ ভেসে এলো নিখোঁজ জেলের মরদেহ

পর্যটন কেন্দ্র কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকতে ভেসে এসেছে মাছ ধরতে গিয়ে ডুবে যাওয়া ট্রলার ও এক জেলের মরদেহ। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ট্যুরিজম পার্ক সংলগ্ন সৈকতে জোয়ারের সময় ট্রলারটি ভেসে আসে।
ট্রলারে থাকা অবস্থায় পাওয়া মৃত জেলের নাম ইদ্রিস হাওলাদার (৫০)। তাঁর পরিচয় শনাক্ত করেছেন জামাতা মোহাম্মদ সাগর। ইদ্রিস হাওলাদার পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার পশ্চিম মধুখালী গ্রামের ইউসুফ আলী হাওলাদারের ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৫ জুলাই বঙ্গোপসাগরের শেষ বয়ার ৭৫ কিলোমিটার গভীরে ১৫ জেলেকে নিয়ে মাছ ধরার সময় ডুবে যায় ‘এফবি সাগরকন্যা’ নামের একটি ট্রলার। ওই ঘটনায় সমুদ্রে ৪ দিন ভেসে থাকার পর ১০ জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।
পরে ১ আগস্ট নজরুল ইসলাম নামের এক জেলের মরদেহ কুয়াকাটা সৈকতের মীরা বাড়ি পয়েন্টে পাওয়া যায়। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন আরও ৩ জেলে।
জেলে সোহেল জানান, ট্রলারটি ভেসে আসতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশে খবর দেন। জোয়ারের সময় ঢেউয়ের তোড়ে ট্রলারটি কাত হয়ে গেলে মরদেহটি বাইরে বেরিয়ে আসে।
কুয়াকাটা নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিকাশ মণ্ডল জানান, মরদেহসহ ট্রলারটি উদ্ধার করা হয়েছে। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
বিডি প্রতিদিন/আশিক