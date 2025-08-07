দেশ গঠনে ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে: রফিক শিকদার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট রফিক শিকদার বলেছেন, ‘দেশ গঠনের প্রথম শর্ত হচ্ছে জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। বিগত নির্বাচনগুলোতে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করেছে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার। তারা বাংলাদেশের মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত করেছে।’
তিনি বলেন, ‘যারা বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গুম ও খুন করেছে, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তাদের বিচার একদিন নিশ্চিত করা হবে। আজো শত শত পরিবার তাদের প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে।’
আজ বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) দুপুর ১২টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে এক সংক্ষিপ্ত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির উদ্যোগে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত বিজয় র্যালি শেষে এই পথসভার আয়োজন করা হয়।
রফিক শিকদার আরও বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ইতোমধ্যে জানিয়েছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সেই নির্বাচনে জনগণ তাদের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধার করবে।’
তিনি দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ‘গত ১৬ বছর ধরে আপনারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে আমাদের বহু নেতাকর্মী গুম হয়েছেন, আহত হয়েছেন, মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন। আজ আমরা স্মরণ করছি সেই সব শহীদদের, যারা দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন।’
পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মতিয়ুর রহমান জালু, জেলা জাসাসের সহসভাপতি সোহেল আফসার, উপজেলা বিএনপির নেতা আল-আমীন সরকার, বকুল মিয়া, মনিরুল ইসলাম, শুক্কুর আলী, প্রফেসর মজিবুর রহমান, আবদুর রহমান শিমুল, মোমেন আহমেদ আগুন, জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ।
বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্থানীয় হাজারো নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ