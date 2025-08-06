বাংলাদেশে যেসব মৌলিক পরিবর্তনের জন্য গত বছরের আগস্টে ছাত্র-জনতা জীবন দিয়েছেন তা অর্জনে জাতিসংঘ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। গতকাল জুলাই গণ অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ কথা বলেন। ভলকার তুর্ক বলেন, আজ আমরা সেই প্রতিবাদকারীদের স্মরণ করছি যারা বাংলাদেশের একটি নতুন ভবিষ্যতের জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। মৌলিক পরিবর্তনের জন্য এখন বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সময়। এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণকে সহযোগিতা করতে জাতিসংঘ সম্পূর্ণ প্রস্তুত।তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশের জনগণের সাহস এবং স্থিতিস্থাপকতাকে স্মরণ করছি, যারা এক বছর আগে বৈষম্য, অবিচার এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য এবং তাদের মৌলিক মানবাধিকারের দাবিতে সাহসের সঙ্গে রাস্তায় নেমেছিলেন। এ বিক্ষোভ ছিল অতীতের ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে ন্যায়সংগত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজের দিকে এগিয়ে যাওয়ার অভিব্যক্তি। ভলকার তুর্ক আরও বলেন, বিক্ষোভকারীদের অনেকেই ছিলেন ছাত্র এবং তরুণ। গত বছর বাংলাদেশ সফরের সময় আমি তাদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এ সময় জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত এবং আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান জাতিসংঘ মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার।
প্রকাশ: ০০:০০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫ আপডেট: ০২:১৫, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
ভলকার তুর্ক
মৌলিক পরিবর্তনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত জাতিসংঘ
নিজস্ব প্রতিবেদক
