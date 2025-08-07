তিন দিনের সফরে রংপুরে যাচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার

রংপুর বিভাগের বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের সাথে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় অংশ নিতে তিন দিনের (৮ আগস্ট থেকে ১০ আগস্ট) সফরে রংপুরে যাচ্ছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ.এম.এম. নাসির উদ্দিন।
সফরসূচি অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার শনিবার (৯ আগস্ট) সকাল ১০ টায় রংপুর আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার সম্মেলন কক্ষে রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সকল অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে নির্বাচন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করবেন।
এরপর তিনি বিকাল সাড়ে ৩ টায় রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর রেঞ্জ ডিআইজি, মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, বিজিবির সদর দপ্তরের সেক্টর কমান্ডার, আনসার ও ভিডিপির উপ-মহাপরিচালক, র্যাব-৬ এর অধিনায়ক, কোস্টগার্ডের জোনাল কমান্ডার, ডিজিএফআই-এর কর্নেল জিএস, এনএসআই-এর অতিরিক্ত পরিচালক, রংপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, রংপুর বিভাগের সকল জেলাপ্রশাসক, পুলিশ সুপার, সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে অংশগ্রহণ করবেন।
তিনি রবিবার ১০ আগস্ট সকাল সাড়ে ৮ টায় ঢাকার উদ্দেশে সৈয়দপুর বিমানবন্দর ত্যাগ করবেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব মোহাম্মদ আশ্রারাফুল আলম স্বাক্ষরিত একপত্রে এসব তথ্য জানানো হয় বলে জানিয়েছে রংপুর পিআইডি।
বিডি-প্রতিদিন/সালাহ উদ্দীন