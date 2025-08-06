আশুগঞ্জ এসিল্যান্ডকে এনসিপি নেতাদের হুমকি, থানায় জিডি

অনুমতি ছাড়াই ভূমি কার্যালয়ের চত্বরে অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে এসিল্যান্ডের সঙ্গে এনসিপির নেতাদের বাগ্বিতন্ডা হয়েছে। এ সময় এনসিপি নেতারা এসিল্যান্ডকে হুমকিও দিয়েছেন। এ ঘটনায় আশুগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কাজী তাহমিনা সারমিন। গতকাল এসব ঘটনা ঘটে। উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আশুগঞ্জ বাজারে উপজেলা ভূমি কার্যালয় অবস্থিত। ভূমি কার্যালয়ের পেছনে শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ম্যুরাল ছিল। সেটি টিনের বেড়া দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। গতকাল সেখানে জুলাই আগস্টের অনুষ্ঠান করতে যান এনসিপির নেতা-কর্মীরা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও এসিল্যান্ডের অনুমতি না নিয়ে ভূমি কার্যালয় চত্বরে ঢোকেন এনসিপির নেতারা।
তারা এক পর্যায়ে ঢেকে রাখা ম্যুরালের চারপাশ থেকে টিনের বেড়া সরিয়ে নেন। কাজী তাহমিনা সারমিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের বাধা দিলে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। আশুগঞ্জ উপজেলার প্রধান সমন্বয়কারী আমিনুল ইসলাম এক পর্যায়ে এসিল্যান্ডের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং হুমকি দেন।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাফে মোহাম্মদ ছড়া বলেন, সরকারি অফিসের টিনের বেড়া সরিয়ে এনসিপির ব্যানারে জুলাই মঞ্চের নামে সমাবেশ করেছে। কিন্তু সরকারি অফিস, অফিসের নিরাপত্তা ও গোপনীয় নথি আছে এবং এখানে অনুষ্ঠান করতে দিতে পারি না। তারা কোথাও থেকে কোনো অনুমতি নেয়নি। বাধা দেওয়ায় এসিল্যান্ডের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছে।