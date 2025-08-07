বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ

বগুড়াসহ তিন ভেন্যুতে এনসিএল টি-টোয়েন্টির ম্যাচ আয়োজন করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।
বৃহস্পতিবার বিসিবির টুর্নামেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আকরাম খান এ তথ্য জানিয়েছেন।
আকরাম খান বলেন, ‘এই (ভেন্যু) নিয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। ভেন্যু খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন ছিল। আমাদের একই জায়গায় দু’টি মাঠ প্রয়োজন। অনেক আলোচনার পর রাজশাহী এবং সিলেটের সাথে বগুড়াকে ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।’
গত বছর প্রথমবারের মতো এনসিএল টি-টোয়েন্টির পথচলা শুরু হয়। শুধুমাত্র স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হয়। পরবর্তীতে এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসা কুড়িয়েছে। কারণ শুধুমাত্র স্থানীয় ক্রিকেটাররা থাকায় তরুণরা নিজেদের মেলে ধরার সুযোগ পেয়েছিল।
গত বছর টুর্নামেন্টের একমাত্র ভেন্যু ছিল সিলেট। এবার এই টুর্নামেন্টকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনার নকশা সাজিয়েছে বিসিবি।
বগুড়া এবং রাজশাহীকে ভেন্যু হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে জানাতে গিয়ে আকরাম বলেন, ‘বিপিএল ম্যাচের জন্য তাদের অনেক চাহিদা আছে। সবসময় তারা এমনটাই বলে আসছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা সারা দেশে ক্রিকেট ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। এখন পর্যন্ত বগুড়া অনেক ম্যাচ আয়োজন করেছে। তারপর রাজশাহীতে অনেক ক্রিকেট ভক্ত আছে। রাজশাহী থেকেও ভালো খেলোয়াড় উঠে আসছে।’
গ্রুপ পর্বের ম্যাচগুলো দিনের আলোয় অনুষ্ঠিত হবে। তবে সেমিফাইনাল ও ফাইনাল ফ্লাইডলাইটের আলোয় আয়োজন করতে চায় বিসিবি।
ফ্লাইডলাইট সুবিধা একমাত্র সিলেটের ভেন্যুতেই আছে। এজন্য সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচের জন্য সিলেটকে বেছে নেওয়া হয়েছে।
আকরাম বলেন, ‘সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল আয়োজন করবে সিলেট। ঐ ম্যাচ দু’টি দিবা-রাত্রির হবে।’
