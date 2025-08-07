যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মাঝ আকাশ থেকে ফিরে এলো বিমান

আবারও যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইট। ত্রুটি বুঝতে পেরে মাঝ আকাশ থেকে উড়োজাহাজ নিয়ে ফিরে এসেছেন পাইলট। ওই উড়োজাহাজে ১৪৬ জন যাত্রী ছিলেন। উড়োজাহাজটি ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়েছিল।
বিমান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বুধবার দুপুর ১২টা ৬ মিনিটে বিজি-৩৮৮ ফ্লাইটটি ব্যাংককের উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে যায়। বোয়িং ৭৩৭-৮০০ মডেলের উড়োজাহাজটি যখন মিয়ানমারের আকাশে প্রবেশ করে, তখন এর এক ইঞ্জিনে অস্বাভাবিক কম্পনের সংকেত পান পাইলট। নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় তিনি আবারও ঢাকায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন।
পরে দুপুর ১টা ২১ মিনিটে উড়োজাহাজটি শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে। উড়োজাহাজের যাত্রীদের বিকল্প ব্যবস্থায় সন্ধ্যা ৬টা ২ মিনিটে ব্যাংককে পাঠানো হয় বলে জানান বিমানের এক কর্মকর্তা।
ফ্লাইট পরিচালনার দায়িত্বে থাকা বিমানের একাধিক কর্মকর্তা নিশ্চিত করেছেন যে, উড়োজাহাজটিতে আগে থেকেই ইঞ্জিনে সমস্যা ছিল। দীর্ঘদিন সেটি হ্যাংগারে মেরামতের জন্য রাখা ছিল। গত সোমবার এটি পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা-সিলেট-ঢাকা রুটে চালানো হয়। ওই ফ্লাইটটি সফল হওয়ায় ব্যাংকক রুটে ব্যবহার করা হয় সেটি। তবে উড়োজাহাজটিকে আবারও পুরোনো সমস্যায় পড়তে হয়।
বিষয়টি নিয়ে বিমানের প্রকৌশল বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা বলেন, ব্যাংককগামী ফ্লাইটটি উড্ডয়নের এক ঘণ্টা পর ঢাকায় ফিরে আসে। যান্ত্রিক ত্রুটির বিস্তারিত কারণ প্রকৌশল বিভাগ জানাবে।
এর আগে, গত ২৮ জুলাই দাম্মামগামী বিমানের বিজি-৩৪৯ ফ্লাইটটিও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ঢাকায় ফিরে এসেছিল। সেবারও বোয়িং ৭৭৭-ইআর মডেলের উড়োজাহাজটি আকাশে এক ঘণ্টা ওড়ার পর পাইলট ত্রুটি শনাক্ত করেন এবং বিকেল ৪টা ৩৩ মিনিটে সেটি ঢাকায় অবতরণ করে।
বিডি প্রতিদিন/কেএ