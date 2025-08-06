বিজয় ফিস্টের খাবার খেয়ে রাবির অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অসুস্থ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) আয়োজিত বিজয় ফিস্টের খাবার খেয়ে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থী অসুস্থ হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হল কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থাপনাকেই দায়ী করছেন তারা।
শিক্ষার্থীরা বলছেন, ফিস্টের খাবার দীর্ঘক্ষণ রেখে পরে বিতরণের ফলে অনেকটা নষ্ট হয়েছিল। ভালভাবে পরিষ্কার না করেই রান্না করা হয়েছে। ফলে এ খাবার খেয়ে পেটে সমস্যা হয়েছে।
এ বিষয়ে প্রাধ্যক্ষ পরিষদের আহ্বায়ক ও বিজয়-২৪ হলের প্রাধ্যক্ষ জামিরুল ইসলাম বলেন, “শিক্ষার্থীদের অসুস্থতার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রকৃত কারণ নির্ধারিত হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বিজয়-২৪ হলের আবাসিক শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম জানান, “খাবার খাওয়ার পরপরই পেটে গ্যাস ও ব্যথা শুরু হয়। অর্ধেক খাবার খেয়ে শরীরে অস্বস্তি লাগায় বাকিটা ফেলে দিতে হয়। আমার আশেপাশের অনেকেই একই সমস্যায় ভুগছে।”
জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থী রবিউর রহমান বলেন, “৫০ টাকার বিনিময়ে যে খাবার দেওয়া হয়েছে তার মান এতই খারাপ ছিল যে ক্যান্টিনের সাধারণ খাবারও এর চেয়ে ভালো।”
শামসুজ্জোহা হলের শিক্ষার্থী আরহাদ আহমেদ বলেন, “খাবারের জন্য ১৫০ টাকা বাজেট থাকলেও খাবারে ১০০-১১০ টাকার বেশি খরচ করা হয়নি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন তিনি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, অসুস্থ শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এটা কেন হলো সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সেটার জবাব চেয়েছি।
