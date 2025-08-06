বেরোবিতে জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই পুনর্জাগরণ ও তারুণ্যের উৎসব-২০২৫ উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের উত্তর গেটের সামনে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলী। রুপালি ব্যাংক রংপুর জোনের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বনজ ও ফলদ গাছের চারা রোপণ করা হয়।
এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর রশিদ, রুপালি ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মো. আব্দুল মোতলেব হোসেন প্রামানিক, অ্যাসিসট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার এ. কে. এম. ফেরদৌস, সিনিয়র প্রিন্সিপ্যাল অফিসার মো. মোশাররফ হোসেনসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।
বিডি প্রতিদিন/জামশেদ