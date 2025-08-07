কুবিতে শহীদ আব্দুল কাইয়ুমকে স্মরণ

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহীদ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস (এআইএস) বিভাগের ১৩তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আব্দুল কাইয়ুমের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (৬ আগস্ট) এআইএস বিভাগের কনফারেন্স কক্ষে এ স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সোলায়মান এবং বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আহসানউল্লাহ।
সভায় সভাপতিত্ব করেন এআইএস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. নজরুল ইসলাম।
উপাচার্য ড. হায়দার আলী বলেন, ‘ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান আমাদেরকে নতুনভাবে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে। শহীদ আব্দুল কাইয়ুমের স্মরণে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাসের ১ নম্বর হলের নাম তাঁর নামে রাখা হয়েছে।’
তিনি আব্দুল কাইয়ুমের সহপাঠীদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা দেশের, সমাজের ও পরিবারের জন্য নিজেকে একজন যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলো।’
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ‘লং মার্চ টু ঢাকা’ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার সময় আব্দুল কাইয়ুম গুলিবিদ্ধ হন। পরবর্তীতে সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শহীদ হন।
